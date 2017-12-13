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В Боровском районе привлекли к административной ответственности 68 детей

13 декабря 2017
Общество


В Боровском районе привлекли к административной ответственности 68 детей

Как рассказал заместитель главы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН, на сегодняшний день на учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоит 102 семьи, включая 123 несовершеннолетних.

В их отношении за 11 месяцев было вынесено 68 постановлений об административном наказании.

Также по его словам, большую работу проводит и отдел внутренних дел. Например, в этом году в результате ночных рейдов было поймано 7 школьников, распивавших алкоголь на остановках. Причем в основном это были сбежавшие из дома дети, которые не достигли 16-летнего возраста, а один из них даже оказался москвичом.

В следующем году планируется продолжить активные профилактические мероприятия по предупреждению преступлений, наркомании, алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних. Также продолжится работа с проблемными семьями, в том числе и в плане профилактики суицидов. Кстати, в Боровском районе количество детей, совершивших попытку самоубийства, одно из самых низких.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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