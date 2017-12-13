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Обнинским творческим коллективам подтвердили звание «народных»

13 декабря 2017
Культура


Обнинским творческим коллективам подтвердили звание «народных»

На вчерашнем заседании Обнинского Горсобрания депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы подтвердить звание «Народный самодеятельный коллектив» клубу лоскутного шитья «Вдохновение», функционирующему в клубе ветеранов, городскому камерному хору «Партес», ансамблю народной песни «Оберег» и ансамблю барабанщиц «ВИВА», которые занимаются в ДК ФЭИ.

Вопрос по этому поводу возник у депутата Льва БЕРЕЗНЕРА. Он попросил разъяснить, что значит «подтвердить звание», если оно этим коллективам ранее уже присваивалось. Но, как проинформировал председатель комитета по соцполитике Владимир СВЕТЛАКОВ, каждые три года это звание необходимо подтверждать. То есть коллектив должен работать с прежними усилиями, участвовать в различных областных конкурсах и других мероприятиях.

– То есть клуб лоскутного шиться должен все время что-то шить, – подытожили народные избранники.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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