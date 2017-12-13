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13 декабря 2017
Культура
Обнинским творческим коллективам подтвердили звание «народных»
Вопрос по этому поводу возник у депутата Льва БЕРЕЗНЕРА. Он попросил разъяснить, что значит «подтвердить звание», если оно этим коллективам ранее уже присваивалось. Но, как проинформировал председатель комитета по соцполитике Владимир СВЕТЛАКОВ, каждые три года это звание необходимо подтверждать. То есть коллектив должен работать с прежними усилиями, участвовать в различных областных конкурсах и других мероприятиях.
– То есть клуб лоскутного шиться должен все время что-то шить, – подытожили народные избранники.
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