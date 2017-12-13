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В балабановской поликлинике выявлены грубые нарушения пожарной безопасности

13 декабря 2017
МЧС


В балабановской поликлинике выявлены грубые нарушения пожарной безопасности

В преддверии новогодних праздников пожарные боровского района проводят проверку социальных учреждений.

Как рассказал начальник пожарного надзора по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ, самыми характерными нарушениями стали неисправность автоматической системы оповещения людей о возгорании и не вывод ее сигнала на пульт пожарной охраны, слабые знания персонала по действиям в случае возникновения пожара, а также загромождения горючими материалами путей эвакуации.

В частности, это было зафиксировано в Центре занятости населения Боровского района и в Боровском центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Что касается объектов здравоохранения, то, по словам Ларионова, грубые нарушения действующего законодательства в области пожарной безопасности были выявлены в новой балабановской поликлинике. В связи с чем главного врача привлекли к административной ответственности и выдали предписание на устранение замечаний.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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