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Обнинские коммунальщики переплюнули чиновников

13 декабря 2017
ЖКХ


Обнинские коммунальщики переплюнули чиновников

Только в понедельник мы сообщали, что парк автомобилей администрации города пополнится новой машиной, как стало известно, что по такому же пути решили пойти и в МПКХ.

Если чиновники на «железного коня» планируют потратить один миллион рублей, то коммунальщики, видимо, хотят шикануть. Их первоначальная цена превысила отметку в два миллиона.

Известно, что легковая машина должна быть новенькая 2017 года выпуска. Есть у коммунальщиков и эстетические пристрастия - цвет «железного коня» должен быть ходовой - серебристый металлик. Еще одним обязательным условиям стало наличие заводской гарантии.

Аукцион состоится 25 декабря, причем авто появится в МПКХ еще до наступления нового года, потому что по условиям сделки его должны предоставить не позднее чем через пять дней с момента определения победителя.

Обнинцам остается лишь гадать, чем должна быть «нафарширована» новая легковушка, если за нее готовы выложить два миллиона. К слову, размещенный на том же портале закупок лот от «Горэлектросетей» выглядит совсем уж бедненько. Предприятие тоже хочет приобрести машину, только выложить за нее планирует всего лишь 661 тысячу рублей.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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