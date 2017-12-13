В следственном отделе Обнинска выслушают жителей города

За «крышу» для медиков и педагогов город заплатит более 15 миллионов рублей!

Нерадивый папаша вспомнил о ребенке только после того, как его лишили прав

19 декабря с 10.00 до 12.00 часов в следственном отделе по городу Обнинску пройдет прием граждан.Проведет его исполняющий обязанность руководителя следственного управления Следственного комитета Российской федерации по Калужской области Вадим Владимирович КОРОБОВ.Записаться на прием можно по телефону 8(484)39-2-22-33. При обращении необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.