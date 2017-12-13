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В следственном отделе Обнинска выслушают жителей города

13 декабря 2017
Силовики


В следственном отделе Обнинска выслушают жителей города

19 декабря с 10.00 до 12.00 часов в следственном отделе по городу Обнинску пройдет прием граждан.

Проведет его исполняющий обязанность руководителя следственного управления Следственного комитета Российской федерации по Калужской области Вадим Владимирович КОРОБОВ.

Записаться на прием можно по телефону 8(484)39-2-22-33. При обращении необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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