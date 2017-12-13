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13 декабря 2017
ЖКХ
Чиновники призвали обнинцев не молчать о бездействии управляющих компаний
Сотрудники управления городского хозяйства настоятельно рекомендовали жителям наукограда обращаться напрямую к ним, если управляющие компании будут халтурить при исполнении своих обязательств.
Так, поводом для обращения могут послужить неочищенные вовремя от снега и наледи дороги или необработанные противогололедным средством или хотя бы песком тротуары.
Сообщить об этом можно по следующим телефонам: (484)39 62472, (484)39 58434, (484)39 58298, (484)39 58228, (484)39 58282.
Впрочем, как отметила в беседе с корреспондентами «Obninsk.Name» начальник управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА, лучше будет, если горожане сначала попытаются связаться c УК лично.
- Мы готовы со своей стороны оказать содействие и побудить управляющие компании к действию, однако зачастую жители обращаются к нам даже не попробовав уладить вопрос в личном порядке, а ведь большинство ситуаций можно решить и без вмешательства третьей стороны, - заявила Анна Валерьевна.
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