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13 декабря 2017
Транспорт
Обнинские перевозчики уверены, что в «ИАТЭ» учатся магнаты?
Проблема с транспортом наукограде не сказать, что нова, и не сказать, что быстро решаема.
Особенно сильно на себе это ощущают студенты и педагогический коллектив «ИАТЭ», которые могут добраться до пункта назначения на маршрутке либо автобусе.
Довольно часто на планерках в администрации мы слышим отчетные денные, что мол, шестой маршрут ездит стабильно, без нареканий. Перевозчика, как уверяют чиновники, регулярно ставят «на вид» и даже штрафуют, если есть на то веские причины.
Но мы снова возвращаемся к тому, что слова - словами, а на деле ничего не меняется. Так, например, по вечерам дождаться маршрутку очень тяжело, да и днем не сказать, что она регулярно ездит.
Сегодняшний случай, произошедший с нашим читателем – тому пример.
- Я простоял на остановке около пятнадцати минут, - рассказывает студент Никита. – Рядом была группа ребят, но они пришли раньше и, видимо, так замерзли, что вызвали такси. Их оно забрало через пару минут после моего прихода. Честно, я уже тоже был готов потратить последние деньги, кстати, на остановке всегда стабильно дежурит пара машин, но тут подъехала маршрутка.
К слову, педагогам и студентам пользоваться услугами такси (цена за поездку в «ИАТЭ», например, в службе «Мегаполис» - около 150 рублей) приходится, по-видимому, весьма часто. Как добавил Никита, за время своего ожидания он насчитал шесть машин, которые привозили или увозили кого-то.
Возможно, ИП «Арутюнян» свято верит в то, среди студентов и преподавателей института сплошь магнаты, поэтому позволяет себе так наплевательски относиться к своим прямым обязанностям – обеспечивать своевременное прибытие общественного транспорта.
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