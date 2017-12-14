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14 декабря 2017
Спорт
Обнинские пловцы завоевали «золото» чемпионата Европы
Российская сборная завоевала сразу три медали высшего достоинства и одно «серебро». Есть в этом заслуга и обнинских спортсменов.
Так наши пловцы Михаил ВЕКОВИЩЕВ и Сергей ФЕСИКОВ, выступая в командной эстафете 4х100. пришли первыми. Российская четверка проплыла дистанцию за 1 минуту 23, 23 секунды, обогнав соперников из Италии и Польши.
В свою очередь Сергей Фесиков отметил, что победа в эстафете далась нашим пловцам нелегко, так как соперники были достойные.
Последняя неделя декабря будет насыщенной и во дворце спорта «Олимп», где тренируются как восходящие «звезды», так и начинающие пловцы. Так 26 декабря пройдут соревнования среди групп начальной подготовки, на следующий день стартует Кубок губернатора Калужской области, а 29 декабря состоится четвертый этап Открытого кубка по плаванию Обнинска.
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