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Обнинские пловцы завоевали «золото» чемпионата Европы

14 декабря 2017
Спорт


Обнинские пловцы завоевали «золото» чемпионата Европы

Вчера в столице Дании - Копенгагене стартовал Чемпионат Европы на короткой воде.

Российская сборная завоевала сразу три медали высшего достоинства и одно «серебро». Есть в этом заслуга и обнинских спортсменов.

Так наши пловцы Михаил ВЕКОВИЩЕВ и Сергей ФЕСИКОВ, выступая в командной эстафете 4х100. пришли первыми. Российская четверка проплыла дистанцию за 1 минуту 23, 23 секунды, обогнав соперников из Италии и Польши.

В свою очередь Сергей Фесиков отметил, что победа в эстафете далась нашим пловцам нелегко, так как соперники были достойные.

Последняя неделя декабря будет насыщенной и во дворце спорта «Олимп», где тренируются как восходящие «звезды», так и начинающие пловцы. Так 26 декабря пройдут соревнования среди групп начальной подготовки, на следующий день стартует Кубок губернатора Калужской области, а 29 декабря состоится четвертый этап Открытого кубка по плаванию Обнинска.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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