|
14 декабря 2017
ЖКХ
Илья Веселов поторопил боровских энергетиков
Глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ остался недоволен ситуацией с электроснабжением на улицах Мичурина и Гагарина в Ермолине.
Дело в том, что энергетики уже три недели тянут там с прокладкой нового кабеля.
Как пояснил ВрИО главы администрации Ермолина Евгений ГУРОВ, вопрос этот до сих пор находится в проработке, и сейчас от него уже направлено письменное обращение в РЭС с просьбой указать сроки устранения проблемы.
Как пояснил начальник боровских РЭС Андрей ПОПОВ, сейчас решается вопрос с тем, каким образом лучше провести электросеть – скорее всего кабельная линия будет проложена воздушным путем с помощью двух опор.
Чтобы ускорить этот процесс Илья Веселов попросил ермолинскую администрацию помочь в согласовании данных работ.
– Давайте найдем способ решения этой проблемы. Зачем три недели писать друг другу? – удивился глава района.
Просмотров: 117
Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #электросеть, #рэс, #ермолино:
14 декабря 2017
Ермолинский насильник предстанет перед судом
В Боровском районе Следственный отдел СКР завершил расследование по громкому преступлению, произошедшему
13 декабря 2017
Обнинские коммунальщики переплюнули чиновников
Только в понедельник мы сообщали, что парк автомобилей администрации города пополнится новой машиной,
13 декабря 2017
Чиновники призвали обнинцев не молчать о бездействии управляющих компаний
Сотрудники управления городского хозяйства настоятельно рекомендовали жителям наукограда обращаться напрямую
8 декабря 2017
Ермолинские депутаты попросили у боровского района 15 миллионов рублей
Народные избранники Ермолина отправили в администрацию Боровского района обращение с просьбой дополнительно
8 декабря 2017
В Обнинске запланированы немалые средства на энергосбережение
Недавно обнинские депутаты обсудили расходы по программе «Энергосбережение и повышение энергетической
7 декабря 2017
В Обнинске сэкономили на ремонте и содержании муниципального жилья
Обнинский вице-мэр по вопросам ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН отчитался перед депутатами Горсобрания о ходе реализации
8 декабря 2017
Илья Веселов не доволен уровнем газификации Боровского района
Как отмечает глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ, газификация местных сельских поселений
8 декабря 2017
УК «Пик-Комфорт» решила сделать обнинцам подарок к Новому году
Управляющая компания «Пик-Комфорт» решила быть в тренде и порадовать своих клиентов необычным подарком
5 декабря 2017
В Обнинске будут экономить на инженерах сферы ЖКХ
Как уже известно, проект бюджета города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019-2010 годов предполагает
6 декабря 2017
Боровск отстоял три процента
Боровская Городская Дума утвердила предельно допустимый индекс изменения размера платы за коммунальные
Архив новостей
Самое оцененное
25 ноября 2017
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост.
19 ноября 2017
Вандалы устроили бесчинства в Гурьяновском лесу!
То, что предрекали очень многие жители Обнинска, к сожалению, случилось.
24 ноября 2017
В Обнинске пассажир электрички подарил ОАО «РЖД» деньги
Вчера вечером на железнодорожном вокзале произошел скандал. Как всегда,
Самое читаемое
Медицина
30 ноября 2017
Под Обнинском будут судить врача скорой, из-за которой умер ребенок
Криминал
30 ноября 2017
Жительница Обнинска купила меда на 440 тысяч рублей
Лента новостей
14 декабря 2017
Илья Веселов призвал глав администраций чаще ходить пешком
Глава...
14 декабря 2017
Обнинская...
14 декабря 2017
Обнинские школьники заняли первое место на областной олимпиаде по ПДД
На...
13 декабря 2017
Коммунальщиков попросили пойти навстречу
На...
13 декабря 2017
В балабановской поликлинике выявлены грубые нарушения пожарной безопасности
В...
13 декабря 2017
В Боровском районе привлекли к административной ответственности 68 детей
Как...
13 декабря 2017
Жительница Обнинска стала лицом компании Теле2
На...
12 декабря 2017
В Обнинске пресекли торговлю контрафактными часами
Как...
12 декабря 2017
Молодых активистов боровского района объединит «Движение»
Сегодня...
12 декабря 2017
Жительница Обнинска угрожала своей соседке расправой и теперь сядет в тюрьму
Как...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
12
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
4
В Обнинске продавали спортивный контрафакт
3
3
Проблемы здравоохранения в Обнинске снимают за счет частных клиник
4
2
Обнинские чиновники решили приобрести автомобиль
5
1
Обнинские спецназовцы задержали охотника за «сокровищами»
1
12
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
3
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
4
6
Обнинцы настороженно отнеслись к «бесплатному сыру»
5
6
На праздники в 2018-м году город потратит порядка восьми миллионов рублей
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
Доска объявлений
События
89
Компьютеры
307
Работа
722
Недвижимость
806
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2448
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.