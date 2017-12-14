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Илья Веселов поторопил боровских энергетиков

14 декабря 2017
ЖКХ


Илья Веселов поторопил боровских энергетиков

Глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ остался недоволен ситуацией с электроснабжением на улицах Мичурина и Гагарина в Ермолине.

Дело в том, что энергетики уже три недели тянут там с прокладкой нового кабеля.

Как пояснил ВрИО главы администрации Ермолина Евгений ГУРОВ, вопрос этот до сих пор находится в проработке, и сейчас от него уже направлено письменное обращение в РЭС с просьбой указать сроки устранения проблемы.

Как пояснил начальник боровских РЭС Андрей ПОПОВ, сейчас решается вопрос с тем, каким образом лучше провести электросеть – скорее всего кабельная линия будет проложена воздушным путем с помощью двух опор.

Чтобы ускорить этот процесс Илья Веселов попросил ермолинскую администрацию помочь в согласовании данных работ.

– Давайте найдем способ решения этой проблемы. Зачем три недели писать друг другу? – удивился глава района.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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