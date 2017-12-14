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14 декабря 2017
Общество
Обнинские школьники заняли первое место на областной олимпиаде по ПДД
На днях сотрудниками полиции наукограда среди школьников Обнинска была проведена олимпиада на знание правил дорожного движения.
Победителями её стали ученики 16-ой школы, которым выпала честь представлять город на региональном уровне.
Областная олимпиада проходила в Калуге, в ОДТЮ имени Гагарина, и делилась на два этапа: личный зачет, в котором участникам предлагалось пройти тесты на знание ПДД, и командную работу, где ребятам нужно было продемонстрировать свои навыки работы в коллективе.
По результатам конкурса, лучшим в личном зачете стал школьник из Калуги Матвей ЗЕЛЬНИКОВ, а вот в групповом этапе победа осталась за обнинцами – Иваном ЗЕЛЕНЦОВСКИМ, Алексеем ПАНИЧЕВЫМ и Викторией БЕДНЯКОВОЙ.
Всего же в региональном этапе приняло участие 19 команд со всей области.
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