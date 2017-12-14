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Молодая учительница из Обнинска считает нагрузку в школах чрезмерной

14 декабря 2017
Образование


Молодая учительница из Обнинска считает нагрузку в школах чрезмерной

На днях учительница географии, работающая в первом наукограде, Альфия БИККИНА дала развернутое интервью изданию Espera.

Девушка приехала в наш город из Тюмени в рамках программы «Учитель для России».

В ходе разговора ее попросили обозначить основные проблемы образования. По мнению Альфии Биккиной, на первом месте стоит чрезмерная загруженность педагогов, которая не лучшим образом сказывается на качестве уроков и ведет к эмоциональному выгоранию. Вторым негативным аспектом девушка считает обилие информации, которую должны знать дети. Так, в старших классах одни и те же предметы учат и физики, и лирики.

На третьем месте оказалась инфраструктура учебных заведений, которая не располагает к длительному пребыванию в стенах школ.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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