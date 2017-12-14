Молодая учительница из Обнинска считает нагрузку в школах чрезмерной

На днях учительница географии, работающая в первом наукограде, Альфия БИККИНА дала развернутое интервью изданию Espera.Девушка приехала в наш город из Тюмени в рамках программы «Учитель для России».В ходе разговора ее попросили обозначить основные проблемы образования. По мнению Альфии Биккиной, на первом месте стоит чрезмерная загруженность педагогов, которая не лучшим образом сказывается на качестве уроков и ведет к эмоциональному выгоранию. Вторым негативным аспектом девушка считает обилие информации, которую должны знать дети. Так, в старших классах одни и те же предметы учат и физики, и лирики.На третьем месте оказалась инфраструктура учебных заведений, которая не располагает к длительному пребыванию в стенах школ.



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