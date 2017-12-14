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14 декабря 2017
Образование
Молодая учительница из Обнинска считает нагрузку в школах чрезмерной
На днях учительница географии, работающая в первом наукограде, Альфия БИККИНА дала развернутое интервью изданию Espera.
В ходе разговора ее попросили обозначить основные проблемы образования. По мнению Альфии Биккиной, на первом месте стоит чрезмерная загруженность педагогов, которая не лучшим образом сказывается на качестве уроков и ведет к эмоциональному выгоранию. Вторым негативным аспектом девушка считает обилие информации, которую должны знать дети. Так, в старших классах одни и те же предметы учат и физики, и лирики.
На третьем месте оказалась инфраструктура учебных заведений, которая не располагает к длительному пребыванию в стенах школ.
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