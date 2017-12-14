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14 декабря 2017
Животные
Балабановцы считают, что в городе объявились догхантеры
В соседнем с Обнинском Балабанове владельцы домашних животных беспокоятся за жизнь своих питомцев, после того, как в интернете появилось сообщение о гибели собаки на улице Московской.
По словам девушки, опубликовавшей пост в ВК, животное что-то съело на улице и через несколько дней умерло в муках.
- По городу разбросали отраву! Ветеринарные клиники бессильны! Уже есть пострадавшие на ул. Московская! У животных начинается отказ от еды и питья, страшная рвота, судороги! – пишет Дарья РАТНИКОВА.
По информации другого участника диалога – Ирины ВОРОНЦОВОЙ, аналогичные случаи зафиксированы в Обнинске.
- У друзей из Обнинска с такими же симптомами четыре дня пытаются спасти собаку. Кто это и что - непонятно, но вероятнее всего действие догхантеров. Ветклиники бессильны! Не отпускайте своих животных без надзора, обращайте внимание, чтоб на улице ничего не ели! - пишет девушка.
Между тем другие пользователи сети отмечают: они заметили, что недавно на ул. Московской резко пропали все бродячие собаки. Таким образом, горожане предположили, что отлов бездомных животных в городе провели таким варварским способом. Собачники предостерегают друг друга и просят распространить информацию шире.
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