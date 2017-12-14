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Спортсмены ДЮСШ «Держава» покорили сразу три турнира

14 декабря 2017
Спорт


Спортсмены ДЮСШ «Держава» покорили сразу три турнира

На днях воспитанники ДЮСШ «Держава» в очередной раз подтвердили свой профессионализм и высокий уровень на трех турнирах, по дзюдо и кудо.

Поединки проходили в Белоусове, Москве и Санкт-Петербурге.

Так, в Белоусове состоялся межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти Георгия ЖУКОВА. В гости к местным дзюдоистам приехали более 200 спортсменов из разных городов Калужской области.

В жаркой борьбе за медали победителями и призерами турнира стали воспитанники ДЮСШ «Держава». Первое место разделили Анна КОРОБЕЙНИКОВА, Анна МОРОЗ и Никита ТОРЯНИКОВ. Ступенью ниже оказались Максим КОВАЛЕВ и Дмитрий МАЙСТРУК. По бронзе домой увезли Никита БУГРОВ, Влад ШТАНЬКО, Никита МАШКИН, Юрий АЗИЗЯН, Вячеслав МУСИНОВ, Даниил ТОРЯНИКОВ и Кирилл КОСТИН.

В тот же день в рамках межрегионального турнира спортсменов встречала Москва. Воспитанники ДЮСШ «Держава» и на этот раз смогли выбиться в лидеры. «Золото» у соперников отобрали Егор КОВАЛЕВ, Никита УСЕНКО, Дарья ВЕЛИЧКИНА и Александр ЯРМАРКИН. На вторую ступень пьедестала взошли Ибрагимджон ЮЛДАШЕВ и Максим ЯРМАРКИН. Третье место занял Гарик ГЕВОРГЯН.

Отдельным призом «Лучший спортсмен турнира» был отмечен Александр ЯРМАРКИН.

А на следующий день обнинские борцы отправились защищать честь родного города в Санкт-Петербург, где проходили фестиваль и межрегиональный турнир по кудо.

В соревнованиях приняло участие более 250 человек из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Владивостока, Ярославля, Ростова-на-Дону, Костромы и Обнинска.

Лидерами снова оказались воспитанники «Державы». Пальмы первенства были удостоены Матвей СЕМЕНОВ, Егор КОРОТКИЙ, Степан ТЕРНОВЕНКО, Антон БОРИСОВ, Арсен АВЕТИСЯН, Александр КУЮЖУКЛУ, Даниил ПОЗДНЯКОВ и Дмитрий МИШУНИЧЕВ. «Серебро» досталось Илье СМИРНОВУ и Викентию ВОЯКОВСКОМУ. «Бронза» – Андрею КУЮЖУКЛУ и Егору ПОЛЕНКОВУ.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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