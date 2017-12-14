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14 декабря 2017
Строительство
Обнинские депутаты определились с машино-местами и местами в школах
И, как пояснил председатель комитета по экономической политике Лев БЕРЕЗНЕР, местные нормативы градостроительного проектирования города были разработаны в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ. И в них отображен уровень автомобилизации, принятый региональными нормами до 2020 года.
Планируется, что к 2020 году общий уровень автомобилизации по области достигнет 430 машино-мест на тысячу жителей. Учитывая данное значение, в границах территории жилой застройки при стопроцентной обеспеченности машино-местами был принят расчет 300 машино-мест на 1000 жителей. Их следует предусматривать в красных линиях магистральных улиц и дорог на стоянках общего пользования, а также на иных стоянках в радиусе пешеходной доступности.
Кроме того, был проведен расчет, на основании которого установлено, что уровень обеспеченности местами в школах необходимо рассчитывать исходя из 130 мест на тысячу человек. Данный показатель был также отражен в региональных нормах.
Как пояснил депутат, утверждение документа на муниципальном уровне требует Федеральное законодательство.
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