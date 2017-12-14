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14 декабря 2017
Благоустройство
Илья Веселов призвал глав администраций чаще ходить пешком
В связи с этим он попросил руководителей муниципальных образований лично контролировать состояние общественных территорий в зимний период.
– Ежедневно вы должны смотреть, как в городах и населенных пунктах убирают сосульки с крыш и посыпают тротуары. На прошедших выходных ситуация была не очень хорошей. Во всяком случае в Боровске сосульки висели везде. Это же касается и отсыпки – по центру города ходить было невозможно. Чтобы с этим бороться, нужно каждому из вас самому лично ходить и смотреть, – обратился к своим подчиненным Илья Веселов.
Поэтому он посоветовал главам администраций ежедневно находить в своем графике время для личного контроля коммунальщиков и фотографировать результат их работы или отсутствие такового.
– Фотографируйте и предъявляйте потом вашим подрядчикам, чтобы они это устраняли, – призвал Илья Борисович.
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