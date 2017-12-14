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Илья Веселов призвал глав администраций чаще ходить пешком

14 декабря 2017
Благоустройство


Илья Веселов призвал глав администраций чаще ходить пешком

Глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ выразил недовольство работой коммунальщиков, которые не слишком оперативно реагируют на погодные изменения.

В связи с этим он попросил руководителей муниципальных образований лично контролировать состояние общественных территорий в зимний период.

– Ежедневно вы должны смотреть, как в городах и населенных пунктах убирают сосульки с крыш и посыпают тротуары. На прошедших выходных ситуация была не очень хорошей. Во всяком случае в Боровске сосульки висели везде. Это же касается и отсыпки – по центру города ходить было невозможно. Чтобы с этим бороться, нужно каждому из вас самому лично ходить и смотреть, – обратился к своим подчиненным Илья Веселов.

Поэтому он посоветовал главам администраций ежедневно находить в своем графике время для личного контроля коммунальщиков и фотографировать результат их работы или отсутствие такового.

– Фотографируйте и предъявляйте потом вашим подрядчикам, чтобы они это устраняли, – призвал Илья Борисович.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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