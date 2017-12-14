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14 декабря 2017
Криминал
Ермолинский насильник предстанет перед судом
В Боровском районе Следственный отдел СКР завершил расследование по громкому преступлению, произошедшему в октябре этого года в Ермолине.
Тогда 57-летняя жительница города заявила в полицию о том, что неизвестный мужчина в маске ранним утром ворвался в ее квартиру и, угрожая убийством, изнасиловал.
Сотрудники ОМВД оперативно взялись за расследование, и в день поступления заявления смогли вычислить и задержать 26-летнего местного жителя, совершившего это преступление.
Прокурор Боровского района уже утвердил обвинительное заключение и передал дело в суд, которому предстоит избрать меру наказания для обвиняемого. Ему инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса - п. «б» ч.2 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством) и ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).
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