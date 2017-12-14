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14 декабря 2017
МЧС
Сотрудники МЧС напомнили обнинцам о правилах пожарной безопасности
В преддверии новогодних праздников, сотрудниками управления по делам ГО и ЧС города Обнинска была выпущена специальная памятка, рассказывающая горожанам о правилах, которые необходимо соблюдать при проведении торжеств.
Так, согласно инструкции, гуляния должны проходить в помещении как минимум с двумя эвакуационными выходами и без глухих решеток на окнах. Также в комнате обязательно должен быть огнетушитель и фонари на случай отключения электроэнергии.
Категорически запрещается при проведении массовых торжеств использовать в помещении фейерверки или даже обычные свечи, украшать елку легковоспламеняющимися игрушками и наряжаться в костюмы из быстрогорящих материалов.
Безусловно, большинство обнинцев и так прекрасно знает эти простые правила, но хотелось бы лишний раз напомнить, что от их соблюдения порой может зависеть ваша жизнь.
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