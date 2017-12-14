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Сотрудники МЧС напомнили обнинцам о правилах пожарной безопасности

14 декабря 2017
МЧС


Сотрудники МЧС напомнили обнинцам о правилах пожарной безопасности

В преддверии новогодних праздников, сотрудниками управления по делам ГО и ЧС города Обнинска была выпущена специальная памятка, рассказывающая горожанам о правилах, которые необходимо соблюдать при проведении торжеств.

Так, согласно инструкции, гуляния должны проходить в помещении как минимум с двумя эвакуационными выходами и без глухих решеток на окнах. Также в комнате обязательно должен быть огнетушитель и фонари на случай отключения электроэнергии.

Категорически запрещается при проведении массовых торжеств использовать в помещении фейерверки или даже обычные свечи, украшать елку легковоспламеняющимися игрушками и наряжаться в костюмы из быстрогорящих материалов.

Безусловно, большинство обнинцев и так прекрасно знает эти простые правила, но хотелось бы лишний раз напомнить, что от их соблюдения порой может зависеть ваша жизнь.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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