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Безответственному врачу дали условный срок

14 декабря 2017
Медицина


Безответственному врачу дали условный срок

В соседнем с Обнинском Жуковском районе суд вынес приговор бывшему врачу станции скорой медицинской помощи местной районной больницы, которую обвиняли в оказании не отвечающих требованиям безопасности жизни услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

А конкретно: женщина-врач не направила к четырехлетнему ребенку бригаду медиков, а вместо этого давала бабушке мальчика рекомендации по телефону. Причем, как выяснилось, та обращалась в скорую не менее 10 раз. А когда на другой день ребенок все же был доставлен в больницу, спасти его уже не успели и малыш скончался.

На следствии врач признала, что согласно требованиям приказов Минздрава, она должна была организовать выезд скорой к ребенку на дом, однако, с ее слов, на тот момент не было такой возможности, поскольку все бригады были на выездах. Согласно материалам дела, данная информация своего подтверждения не нашла.

В итоге приговором суда бывшему врачу назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом 150 тысяч рублей. Также ее лишили права занимать медицинские должности сроком на два года.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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