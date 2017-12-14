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14 декабря 2017
Медицина
Безответственному врачу дали условный срок
В соседнем с Обнинском Жуковском районе суд вынес приговор бывшему врачу станции скорой медицинской помощи местной районной больницы, которую обвиняли в оказании не отвечающих требованиям безопасности жизни услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.
А конкретно: женщина-врач не направила к четырехлетнему ребенку бригаду медиков, а вместо этого давала бабушке мальчика рекомендации по телефону. Причем, как выяснилось, та обращалась в скорую не менее 10 раз. А когда на другой день ребенок все же был доставлен в больницу, спасти его уже не успели и малыш скончался.
На следствии врач признала, что согласно требованиям приказов Минздрава, она должна была организовать выезд скорой к ребенку на дом, однако, с ее слов, на тот момент не было такой возможности, поскольку все бригады были на выездах. Согласно материалам дела, данная информация своего подтверждения не нашла.
В итоге приговором суда бывшему врачу назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом 150 тысяч рублей. Также ее лишили права занимать медицинские должности сроком на два года.
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