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В Обнинске подешевела гречка, но подорожал хлеб

14 декабря 2017
Общество


В Обнинске подешевела гречка, но подорожал хлеб

Недавно сотрудники управления потребительского рынка администрации Обнинска поделились данными по ценам в наукограде.

Отметим, что подобные сведения регулярно публикуются на сайте администрации, ознакомившись с которыми, можно найти магазины, где продается тот или иной продукт по самой выгодной цене.

В этот раз чиновники провели сравнительный анализ по ценам за декабрь прошлого года и декабрь 2017-го, дабы выяснить насколько в Обнинске подорожали или подешевели продовольственные товары.

Так, куры по сравнению с прошлым годом стоят дешевле на 10%, сахар на 20%, яйца на 13%. Все рекорды побила гречка. Крупа подешевела на 40%.

Что же касается повышения цен, то картофель подорожал на 30%, сливочное мало на 11%, стоимость хлеба возросла в среднем на 5-8%. Также подорожал крепкий алкоголь, но незначительно – всего на 1,8%.

Стабильную цену держат говядина, рис, твердые сыры и молоко.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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