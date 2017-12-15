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15 декабря 2017
Происшествия
Полицейские ищут водителя, насмерть сбившего пешехода в Балабанове
В настоящее время ГИБДД Боровского района проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения виновника трагедии и его транспортного средства.
Очевидцев и свидетелей, обладающих любой оперативно-значимой информацией, относящейся к данному ДТП, просим предоставить ее в дежурную часть ОМВД России по Боровскому району, по адресу: г. Балабаново, ул. Лесная д.11а, тел.(848438) 2-99-02, 2-99-03 или в Госавтоинспекцию Боровского района по адресу: г. Балабаново, ул. Московская д.5, тел. 2-99-55.
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