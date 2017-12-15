Полицейские ищут водителя, насмерть сбившего пешехода в Балабанове

На публичные слушания по бюджету Боровска не пришел ни один житель!

В Боровском районе до сих пор не завершена работа по программе капремонта

В последнее время в Обнинске и его окрестностях выросло число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

В соседнем с Обнинском Боровском районе сотрудники ГИБДД просят оказать содействие в поиске виновника ДТП.14 декабря примерно в половине первого ночи на автодороге А-108, проходящей в границах Балабанова, случилось дорожно-транспортное происшествие. В районе дома №1 на ул. Боровской неустановленный водитель на автомобиле совершил наезд на пешехода 1978г.р., который переходил проезжую часть в неустановленном месте, в непосредственной близости от нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а водитель, совершивший ДТП скрылся с места аварии.В настоящее время ГИБДД Боровского района проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения виновника трагедии и его транспортного средства.Очевидцев и свидетелей, обладающих любой оперативно-значимой информацией, относящейся к данному ДТП, просим предоставить ее в дежурную часть ОМВД России по Боровскому району, по адресу: г. Балабаново, ул. Лесная д.11а, тел.(848438) 2-99-02, 2-99-03 или в Госавтоинспекцию Боровского района по адресу: г. Балабаново, ул. Московская д.5, тел. 2-99-55.