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Ремонтники перекрыли тротуар на Энгельса

15 декабря 2017
ЖКХ


Ремонтники перекрыли тротуар на Энгельса

Несмотря на то, что зима до сих пор полноправно не вступила в свои права, и низких температур за окном не наблюдается, аварии на сетях все равно происходят.

Так горожане не могут беспрепятственно пройти от ТЦ «Пассаж» к универмагу «Центральный», потому что тротуар с двух сторон огорожен специальной лентой.

Там, где традиционно торгуют елками, сейчас работает экскаватор. Как пояснили журналистам портала Obninsk.Name в МП «Водоканал», аварию на сетях обнаружили еще вчера, поэтому два здания – Энгельса, 9А и 9Б - отключены от водоснабжения.

Коммунальные службы планируют устранить поломку до конца рабочего дня, и тогда вода на этих объектах вновь будет включена. Остальные дома функционируют в обычном режиме.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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