Ремонтники перекрыли тротуар на Энгельса

На публичные слушания по бюджету Боровска не пришел ни один житель!

В Боровском районе до сих пор не завершена работа по программе капремонта

Несмотря на то, что зима до сих пор полноправно не вступила в свои права, и низких температур за окном не наблюдается, аварии на сетях все равно происходят.Так горожане не могут беспрепятственно пройти от ТЦ «Пассаж» к универмагу «Центральный», потому что тротуар с двух сторон огорожен специальной лентой.Там, где традиционно торгуют елками, сейчас работает экскаватор. Как пояснили журналистам портала Obninsk.Name в МП «Водоканал», аварию на сетях обнаружили еще вчера, поэтому два здания – Энгельса, 9А и 9Б - отключены от водоснабжения.Коммунальные службы планируют устранить поломку до конца рабочего дня, и тогда вода на этих объектах вновь будет включена. Остальные дома функционируют в обычном режиме.