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15 декабря 2017
Спорт
В Балабанове ускорятся ради городского стадиона
Такое поручение он получил от заместителя главы администрации города Нины ФИЛАТОВОЙ, которая напомнила, что в 2018 году в муниципалитете запланированы кардинальные перемены на открытом спортобъекте.
На стадионе игровое поле оборудуют системами полива и дренажа, заменят трибуны, освещение и ограждение, а асфальтированные дорожки сменят прорезиненные. Финансирование всех работ пройдет через Министерство спорта.
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