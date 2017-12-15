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В Балабанове ускорятся ради городского стадиона

15 декабря 2017
Спорт


В Балабанове ускорятся ради городского стадиона

Архитектора Балабанова Всеволода НЕРУШЕВА попросили ускорить работу по прохождению экспертизы проекта ремонта городского стадиона.

Такое поручение он получил от заместителя главы администрации города Нины ФИЛАТОВОЙ, которая напомнила, что в 2018 году в муниципалитете запланированы кардинальные перемены на открытом спортобъекте.

На стадионе игровое поле оборудуют системами полива и дренажа, заменят трибуны, освещение и ограждение, а асфальтированные дорожки сменят прорезиненные. Финансирование всех работ пройдет через Министерство спорта.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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