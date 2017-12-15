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15 декабря 2017
ЖКХ
Уборка тротуара на Маркса встанет городу в копеечку
Уже неоднократно горожане жаловались, что новенькая плитка на проспекте Маркса покрывается льдом, и периодически тротуар превращается в настоящий каток.
Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name начальник МПКХ Владислав УС, сейчас уборкой этой территории занимаются его сотрудники.
Однако в скором времени ситуация изменится. В ближайший понедельник пройдет электронный аукцион, где и будет определен подрядчик, который займется содержанием тротуара в зимнее время.
На эти цели город выделил более трех с половиной миллионов рублей. При этом требования к подрядчику выставляются предельно простые: тротуар должен быть очищен от снега и наледи так, чтобы пешеходы могли в любую погоду нормально ходить по главной пешеходной зоне Обнинска.
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