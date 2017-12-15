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15 декабря 2017
Благоустройство
В Боровском районе до сих пор не завершена работа по программе капремонта
В совхозе Боровском ремонт кровли дома по адресу ул. Центральная, 17 успешно сдали на днях. Как пояснил глава местной администрации Антон МАСНЯК, подрядчику пришлось отступить от проекта и изменить некоторые технические решения, однако в целом он удовлетворен тем, как все было выполнено, за исключением сроков.
А вот в районном центре приняли только один из двух домов, в которых также, как и в совхозе Боровском, приводили в порядок крышу. Что касается второго дома, то, как пояснил начальник городского отдела муниципального хозяйства Дмитрий ГОРОШКО, там к подрядчику имеется ряд замечаний, которые ему необходимо устранить. При этом боровские чиновники надеются, что до конца года этот вопрос полностью решится.
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