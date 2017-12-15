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15 декабря 2017
Силовики
Обнинские полицейские рассказали школьникам о своих трудовых буднях
В частности, во встрече участвовали заместитель начальника обнинского ОМВД Юрий ХРИПУНОВ, начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Станислав СИРЫК, заместитель начальника следственного отдела Ольга НОВИКОВА, а также специалист отдела по работе с личным составом Наталья АНТОНОВА.
Со вступительным словом перед лицеистами выступил член Общественного совета - директор культурно-просветительского Центра «Вера. Надежда. Любовь» Отец Сергий. Он рассказал ребятам о семейных ценностях и о нравственном воспитании.
Встреча была построена в форме диалога, и кадеты смогли задавать блюстителям порядка любые интересующие вопросы. Напомним, что это далеко не первая встреча, которую обнинские правоохранители проводят в стенах местного лицея.
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