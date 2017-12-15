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Обнинские полицейские рассказали школьникам о своих трудовых буднях

15 декабря 2017
Силовики


Обнинские полицейские рассказали школьникам о своих трудовых буднях

На днях сотрудники обнинской полиции провели встречу с учащимися пятого и седьмого классов (кадеты) лицея «Технический», в рамках которой рассказали подросткам об особенностях своей службы, о видах преступлений и соответствующей ответственности, а также провели разъяснительную беседу.

В частности, во встрече участвовали заместитель начальника обнинского ОМВД Юрий ХРИПУНОВ, начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Станислав СИРЫК, заместитель начальника следственного отдела Ольга НОВИКОВА, а также специалист отдела по работе с личным составом Наталья АНТОНОВА.

Со вступительным словом перед лицеистами выступил член Общественного совета - директор культурно-просветительского Центра «Вера. Надежда. Любовь» Отец Сергий. Он рассказал ребятам о семейных ценностях и о нравственном воспитании.

Встреча была построена в форме диалога, и кадеты смогли задавать блюстителям порядка любые интересующие вопросы. Напомним, что это далеко не первая встреча, которую обнинские правоохранители проводят в стенах местного лицея.


 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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