|
15 декабря 2017
Политика
В Обнинск привезут мироточивую икону божией матери «Умиление»
Чудотворная икона «Умиление» появится в обнинском храме святого Луки Симферопольского при МРНЦ им. А. Ф. ЦЫБА 16 декабря.
Эта святыня славится свойствами исцеления. Кроме того, известно, что икона неоднократно мироточила с разными благоуханиями, а также кровоточила и слезоточила.
В общем, образ считается женским, поэтому его сила направлена на то, чтобы оберегать представительниц прекрасного пола. Благодаря использованию иконы девушка может сохранить чистоту, добрый нрав и целомудрие. Считается, что образ помогает всем и главное, вера, причем, чем она сильнее, тем быстрее осуществится желаемое.
Службы будут проходить в храме в понедельник, вторник и среду в 18.00, в четверг, пятницу – 16.00, в субботу и воскресение в 11.00 и 16.--.
Встреча иконы состоится 16 декабря в 16.45.
В храме святого Луки «Умиление» будет находиться до 31 декабря.
Просмотров: 202
Последние новости из рубрики «Политика» и по тэгам #храм святого луки, #икона уимиление:
7 декабря 2017
Депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр налаживает связи с Ираном
На днях состоялось совместное заседание Комитета Государственной Думы по международным делам и Комиссии
27 ноября 2017
Обнинский справедливоросс Александр Трушков предсказывает крах регионального отделения партии
Об этом политик написал на своей страничке в социальной сети Фэйсбук. - Какой же непроходимый тупизм
8 ноября 2017
Сергей Миронов отменил поездку в Обнинск из-за рабочего графика
Завтра своим вниманием первый наукоград обещал почтить лидер справедливороссов Сергей МИРОНОВ. В рамках
30 октября 2017
На открытии памятника жертвам политических репрессий ожидались провокации?
Сегодня на рабочем совещании глава Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ подвел итоги состоявшегося вчера
11 сентября 2017
Светлана Лукьяненко победила на выборах депутата обнинского Горсобрания!
Вчера состоялись выборы в обнинское Горсобрание по 20 одномандатному округу. За кресло народного избранника
28 августа 2017
Руководитель ГЖИ возглавит администрацию Малоярославца
Очередной виток получила история развернувшейся борьбы за кресло главы администрации в соседнем Малоярославце.
17 июля 2017
В Обнинске заявился четвертый кандидат на кресло в Горсобрании!
Вчера вечером обнинский избирком закончил прием заявлений от кандидатов в депутаты Горсобрания. Напомним,
15 июня 2017
Жириновский пугает москвичей Калужской областью
Калужский регион, который уже давно получил славу инвестиционно привлекательного, неожиданно оказался
13 июня 2017
Горечь от установки памятника Петру и Февронии смягчит вкус победы?
Лишь в марте этого года Обнинску удалось «достучаться» до ГК «Росэнергоатом» и получить членство в Фонде
14 июня 2017
Обнинцам дали меньше недели на выбор памятника
В администрации все-таки решились обнародовать варианты скандального памятника Петру и Февронии, который
Архив новостей
Самое оцененное
25 ноября 2017
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост.
19 ноября 2017
Вандалы устроили бесчинства в Гурьяновском лесу!
То, что предрекали очень многие жители Обнинска, к сожалению, случилось.
24 ноября 2017
В Обнинске пассажир электрички подарил ОАО «РЖД» деньги
Вчера вечером на железнодорожном вокзале произошел скандал. Как всегда,
Самое читаемое
Происшествия
4 декабря 2017
В Малоярославецком районе погибли семь человек
Экология
1 декабря 2017
Власти Боровского района решили проверить договор аренды Зайцевского оврага
Лента новостей
15 декабря 2017
Обнинские магазины активно подхватили акцию «Полка добра»
В...
15 декабря 2017
Обнинские полицейские рассказали школьникам о своих трудовых буднях
На...
15 декабря 2017
В Боровском районе до сих пор не завершена работа по программе капремонта
Приемка...
15 декабря 2017
В Балабанове ускорятся ради городского стадиона
Архитектора...
15 декабря 2017
Полицейские ищут водителя, насмерть сбившего пешехода в Балабанове
В...
15 декабря 2017
На публичные слушания по бюджету Боровска не пришел ни один житель!
В...
14 декабря 2017
Илья Веселов призвал глав администраций чаще ходить пешком
Глава...
14 декабря 2017
Обнинская...
14 декабря 2017
Обнинские школьники заняли первое место на областной олимпиаде по ПДД
На...
14 декабря 2017
Илья Веселов поторопил боровских энергетиков
Глава...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
Обнинские подростки «по приколу» бросаются под колеса автомобилей?
2
2
Обнинские чиновники решили приобрести автомобиль
3
1
Обнинские спецназовцы задержали охотника за «сокровищами»
4
0
В Обнинск привезут мироточивую икону божией матери «Умиление»
5
0
Молодая учительница считает нагрузку в школах чрезмерной
1
12
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
3
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
4
6
Обнинцы настороженно отнеслись к «бесплатному сыру»
5
6
На праздники в 2018-м году город потратит порядка восьми миллионов рублей
Доска объявлений
События
89
Компьютеры
307
Работа
722
Недвижимость
807
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2448
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.