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В Обнинск привезут мироточивую икону божией матери «Умиление»

15 декабря 2017
Политика


В Обнинск привезут мироточивую икону божией матери «Умиление»

Чудотворная икона «Умиление» появится в обнинском храме святого Луки Симферопольского при МРНЦ им. А. Ф. ЦЫБА 16 декабря.

Эта святыня славится свойствами исцеления. Кроме того, известно, что икона неоднократно мироточила с разными благоуханиями, а также кровоточила и слезоточила.

В общем, образ считается женским, поэтому его сила направлена на то, чтобы оберегать представительниц прекрасного пола. Благодаря использованию иконы девушка может сохранить чистоту, добрый нрав и целомудрие. Считается, что образ помогает всем и главное, вера, причем, чем она сильнее, тем быстрее осуществится желаемое.

Службы будут проходить в храме в понедельник, вторник и среду в 18.00, в четверг, пятницу – 16.00, в субботу и воскресение в 11.00 и 16.--.

Встреча иконы состоится 16 декабря в 16.45.

В храме святого Луки «Умиление» будет находиться до 31 декабря.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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