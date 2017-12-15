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Обнинские магазины активно подхватили акцию «Полка добра»

15 декабря 2017
Торговля


Обнинские магазины активно подхватили акцию «Полка добра»

В Обнинске акцию «Полка добра», которая была запущена по инициативе губернатора Анатолия АРТАМОНОВА, подхватили многие магазины.

В наукограде такие полки с бесплатными продуктами для малоимущих открыли уже в восьми магазинах. Появились они по двум адресам в «Праздничном», по трем адресам в «Родном», в гастрономе «Экстра», а также в магазинах «Лотос» и «Надежда».

Стоит отметить, что в акции принял активное участие обнинский «Хлебокомбинат», который безвозмездно передал хлеб в указанные магазины. А супермаркет «Пятерочка» планирует в конце декабря провести в четырех своих магазинах акцию «Корзина добра», которая заключается в том, на входе будут установлены корзины, куда любой желающий может положить оплаченный им товар для бедных. Аналогичную акцию в рамках проекта «Неравнодушные соседи» в январе планирует организовать и провести сеть магазинов «Дикси».

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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