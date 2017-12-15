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15 декабря 2017
Криминал
В Обнинске задержали распространителя героина
Обнинская прокуратура проводит проверку по выявленному факту сбыта в городе героина.
Установлено, что 12 декабря текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции наукограда обнаружили и изъяли у 28-летнего гражданина Таджикистана наркотическое средство, расфасованное по пакетам. Всего было обнаружено 10 свертков с общей массой 47,66 грамма, а также сверток и три пакета общей массой 674,43 грамма.
В настоящее время проводятся оперативные и следственные действия, направленные на сбор доказательств по этому делу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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