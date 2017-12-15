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15 декабря 2017
Социалка
Власти Обнинска потратят миллион рублей на водные процедуры
Недавно Администрация Обнинска приняла участие в очередном электронном аукционе.
Напомним, что согласно 44-ФЗ, заключение каких-либо контрактов на выполнение работ или поставку товара должно производиться путем торгов.
Что уж говорить, если даже такие, казалось бы, мелочные закупки до ста тысяч рублей (например, на канцтовары) тоже нужно «расторговывать».
Недавний лот стоимостью миллион рублей, который сотрудники отдела по муниципальному заказу успешно разыграли, касался, скажем так, водных процедур.
Как известно, на территории наукограда и в окрестных населенных пунктах работают общественные бани, которые предоставляют свои услуги льготным категориям граждан.
Отметим, что это было бы не возможно без поддержки обнинской администрации, которая берет на себя ответственность по оплате второй части. Так, например, пенсионер или ветеран войны, зарегистрированный в Обнинске, имеет право помыться в общественной бане по 50% скидке, это значит, что оставшаяся сумма вносится из бюджета.
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