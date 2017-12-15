Власти Обнинска потратят миллион рублей на водные процедуры

На публичные слушания по бюджету Боровска не пришел ни один житель!

В Боровском районе до сих пор не завершена работа по программе капремонта

В этом году в Обнинске не сделано ни одного пандуса

Два ветерана из Боровского района получат собственное жилье в этом году