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Обнинская автоледи предъявила полицейским «липовые» права

16 декабря 2017
Криминал


Обнинская автоледи предъявила полицейским «липовые» права

Факт данного правонарушение вскрылся благодаря воле случая.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Обнинску, после проверки документов у виновницы ДТП на проспекте Маркса, у сотрудников ГИБДД возникли подозрения на счет подлинности прав девушки.

Результаты экспертизы подтвердили догадку правоохранителей. Отпираться жительница наукограда 1997-го года рождения не стала, и рассказала полицейскими о том, что поддельные документы были ею куплены в Москве полгода назад.

После звонка по телефонному номеру из интернета, к девушке подъехал курьер, который передал ей «липовое» водительское удостоверение.

В настоящий момент горе-водитель дала признательные показания, по факту использования заведомо ложного документа обнинчанке грозит до двух лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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