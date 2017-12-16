Обнинские полицейские рассказали горожанам как не стать жертвой мошенников

В Боровском районе до сих пор не завершена работа по программе капремонта

На публичные слушания по бюджету Боровска не пришел ни один житель!

Вчера в здании Городской библиотеки №1 прошла встреча участковых оперуполномоченных полиции с жителями наукограда.Правоохранители, совместно с юрисконсультом, на примерах из практики рассказали обнинцам о самых популярных способах мошенничества, встречающихся в наукограде, а также подробно описали порядок действий при встрече с подозрительными лицами.Кроме того, полицейские раздали специальные памятки, с помощью которых присутствующие могли донести информацию до своих родных и близких.Особенно часто жертвами преступников становятся пенсионеры, поэтому правоохранители лишний раз напомнили пожилым людям не открывать никому дверь без веских на то причин, а в случае подозрительных телефонных звонков, прежде чем принимать какие-то действия, обязательно связываться со своими родными.