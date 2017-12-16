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16 декабря 2017
Общество
Обнинские полицейские рассказали горожанам как не стать жертвой мошенников
Правоохранители, совместно с юрисконсультом, на примерах из практики рассказали обнинцам о самых популярных способах мошенничества, встречающихся в наукограде, а также подробно описали порядок действий при встрече с подозрительными лицами.
Кроме того, полицейские раздали специальные памятки, с помощью которых присутствующие могли донести информацию до своих родных и близких.
Особенно часто жертвами преступников становятся пенсионеры, поэтому правоохранители лишний раз напомнили пожилым людям не открывать никому дверь без веских на то причин, а в случае подозрительных телефонных звонков, прежде чем принимать какие-то действия, обязательно связываться со своими родными.
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