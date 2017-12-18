Обнинск
Новости
Весь снег с обнинских улиц «украли» коммунальщики?

18 декабря 2017
ЖКХ


Весь снег с обнинских улиц «украли» коммунальщики?

Как рассказала сегодня на планерке у мэра начальник Управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА, за минувшую неделю труженики коммунального фронта вывезли из Обнинска 61 кубический метр снега.

- Может, именно поэтому на улицах наукограда совсем не осталось снега, - шутливо перешептывались участники заседания.

Шутки шутками, а с приходом зимы (какой бы она ни была) работы у сотрудников МПКХ, как правило, становится больше. Так, к примеру, помимо таких мероприятий, как уборка снега и посыпка асфальта антискользящими смесями, в Обнинске продолжают активно спиливать аварийные деревья и ветки. Только за прошедшую неделю в городе было ликвидировано 10 000 погонных метров опасных ветвей.

Ну, а в ближайшие дни, как отметил мэр Владислав ШАПША, ссылаясь на погодный прогноз, коммунальщикам наукограда снова придется приступить к уборке снега.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

Все статьи
автора
Просмотров: 205

Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #уборка снега, #коммуналка, #жкх:


19 декабря 2017

Обнинские коммунальщики встретили снегопад во всеоружии
Вчера в Обнинск наконец-то пришла настоящая зима с минусовой температурой и снегопадом. Для большинства...
18 декабря 2017

Жители области опасаются длительных отключений света
Сложным выдался вчерашний день для работников электросетей. Из-за неблагоприятных погодных условий жители...
18 декабря 2017

Мэр Обнинска не хочет, чтобы горожане становились «эквилибристами»
Несмотря на то, что декабрь в плане погодных сюрпризов оказался весьма сдержан на снегопады и метели,...
15 декабря 2017

Ремонтники перекрыли тротуар на Энгельса
Несмотря на то, что зима до сих пор полноправно не вступила в свои права, и низких температур за окном...
15 декабря 2017

Уборка тротуара на Маркса встанет городу в копеечку
Уже неоднократно горожане жаловались, что новенькая плитка на проспекте Маркса покрывается льдом, и периодически...
13 декабря 2017

Обнинские коммунальщики переплюнули чиновников
Только в понедельник мы сообщали, что парк автомобилей администрации города пополнится новой машиной,...
13 декабря 2017

Чиновники призвали обнинцев не молчать о бездействии управляющих компаний
Сотрудники управления городского хозяйства настоятельно рекомендовали жителям наукограда обращаться напрямую...
14 декабря 2017

Илья Веселов поторопил боровских энергетиков
Глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ остался недоволен ситуацией с электроснабжением на улицах Мичурина...
8 декабря 2017

В Обнинске запланированы немалые средства на энергосбережение
Недавно обнинские депутаты обсудили расходы по программе «Энергосбережение и повышение энергетической...
7 декабря 2017

В Обнинске сэкономили на ремонте и содержании муниципального жилья
Обнинский вице-мэр по вопросам ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН отчитался перед депутатами Горсобрания о ходе реализации...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.