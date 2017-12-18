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18 декабря 2017
ЖКХ
Весь снег с обнинских улиц «украли» коммунальщики?
Как рассказала сегодня на планерке у мэра начальник Управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА, за минувшую неделю труженики коммунального фронта вывезли из Обнинска 61 кубический метр снега.
- Может, именно поэтому на улицах наукограда совсем не осталось снега, - шутливо перешептывались участники заседания.
Шутки шутками, а с приходом зимы (какой бы она ни была) работы у сотрудников МПКХ, как правило, становится больше. Так, к примеру, помимо таких мероприятий, как уборка снега и посыпка асфальта антискользящими смесями, в Обнинске продолжают активно спиливать аварийные деревья и ветки. Только за прошедшую неделю в городе было ликвидировано 10 000 погонных метров опасных ветвей.
Ну, а в ближайшие дни, как отметил мэр Владислав ШАПША, ссылаясь на погодный прогноз, коммунальщикам наукограда снова придется приступить к уборке снега.
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