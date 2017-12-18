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Владимир Викулин получил медаль за заслуги перед регионом

18 декабря 2017
Общество


Владимир Викулин получил медаль за заслуги перед регионом

Сегодня в Обнинске прошел Консультативный совет при губернаторе региона, посвященный дальнейшему развитию первого наукограда России.

Накануне заседания Анатолий АРТАМОНОВ поздравил Главу местного самоуправления Владимира ВИКУЛИНА с прошедшим 70-летием. Анатолий Дмитриевич вручил Владимиру Васильевичу медаль второй степени «За особые заслуги перед Калужской областью».

- Я с благодарностью принимаю эту высокую награду и рад, что мой труд оказался небольшим вкладом в перспективы развития Калужской области, которая вызывает удивление и должна быть примером для подражания, – сказал в ответном слове Викулин.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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