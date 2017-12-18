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18 декабря 2017
Экономика
Губернатор Артамонов пообещал передать Обнинску часть региональных полномочий
Он подчеркнул, что даже при разработке стратегии развития города, как наукограда – обязательного документа для получения или продления высокого статуса - обнинцы пошли своим путем. Вместо того чтобы поручить разработку стратегии специализированным институтам, горожане решили, что могут сами определить дальнейший путь малой родины.
В свою очередь губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ заметил, что от выполнения этих хотелок напрямую зависит будущее Обнинска. Город должен стать привлекательным как для самих горожан, так и для инвесторов.
Глава региона подчеркнул, что рассматривая будущее Обнинска, стоит учитывать мировую тенденцию по созданию агломераций, чья эффективность давно доказана в Европе.
- Правительство области готово передавать свои полномочия, в том числе финансовые ресурсы, для того, чтобы такая агломерация могла у нас самостоятельно и скоординировано развиваться, - заверил Артамонов. - И координацию этой деятельности, конечно же, я так думаю и это неоспоримо, могла бы на себя взять администрация Обнинска.
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