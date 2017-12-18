В ФЭИ прогнозируют создание трех тысяч новых рабочих мест

По словам генерального директора института Андрея ГОВЕРДОВСКОГО, поскольку строительства новых АЭС в регионе не предвидится, институт будет развиваться в других направлениях и первым станет ядерная медицина.- Мы собираемся идти не только в сторону радиофармпрепаратов или радиационных изотопов, но также техники для терапии, ускорительной техники и производства специального и диагностического оборудования, - рассказал Андрей Александрович.Вторым направлением ФЭИ станут неядерные технологии в области экологии. Одним из таких решений стала переработка шин.- Это жидкометаллические технологии, которых нет нигде в мире, приоритет наш огромный, поэтому выход на рынок практически обеспечен, - уверен Говердовский.Третьим китом станет новое направление, которое должно привлечь молодежь из разных вузов - накопители энергии.- Это очень востребованное направление во всем мире, и мы уверены, что на основе тех технологий, которые у нас есть, мы сможем быть конкурентоспособными, если будем работать вместе, - сказал директор ФЭИ.Таким образом, при благоприятном раскладе бюджет предприятия к 2025 году вырастет в три с половиной раза.