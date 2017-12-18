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18 декабря 2017
Наука и техника
В ФЭИ прогнозируют создание трех тысяч новых рабочих мест
- Мы собираемся идти не только в сторону радиофармпрепаратов или радиационных изотопов, но также техники для терапии, ускорительной техники и производства специального и диагностического оборудования, - рассказал Андрей Александрович.
Вторым направлением ФЭИ станут неядерные технологии в области экологии. Одним из таких решений стала переработка шин.
- Это жидкометаллические технологии, которых нет нигде в мире, приоритет наш огромный, поэтому выход на рынок практически обеспечен, - уверен Говердовский.
Третьим китом станет новое направление, которое должно привлечь молодежь из разных вузов - накопители энергии.
- Это очень востребованное направление во всем мире, и мы уверены, что на основе тех технологий, которые у нас есть, мы сможем быть конкурентоспособными, если будем работать вместе, - сказал директор ФЭИ.
Таким образом, при благоприятном раскладе бюджет предприятия к 2025 году вырастет в три с половиной раза.
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