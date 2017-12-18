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18 декабря 2017
Медицина
МРНЦ хочет стать полигоном для исытания отечественного оборудования по лучевой терапии
- Сейчас первый ускоритель должен встать на нашей площадке, мы выиграли грант на двадцать миллионов рублей, - пояснил Каприн.
В свою очередь центр в этом году первым в России провел операцию по брахитерапии неоперабельного рака печени. Свои наработки онкологи готовы применить и в кардиологии, используя для лечения сердечных заболеваний радиофармпрепараты.
- Мы надеемся, что в этом году нам удастся заложить фундамент доклинического сектора и надеемся, что сбудется наша мечта, по недостроенному семиэтажному корпусу, что позволит улучшить условия пребывания наших пациентов, - сказал Каприн.
Во всяком случае, одобрение Министра здравоохранения Российской Федерации на разработку проектно-сметной документации клиникой было получено.
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