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МРНЦ хочет стать полигоном для исытания отечественного оборудования по лучевой терапии

18 декабря 2017
Медицина


МРНЦ хочет стать полигоном для исытания отечественного оборудования по лучевой терапии

Об этом сегодня рассказал генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей КАПРИН.

- Сейчас первый ускоритель должен встать на нашей площадке, мы выиграли грант на двадцать миллионов рублей, - пояснил Каприн.

В свою очередь центр в этом году первым в России провел операцию по брахитерапии неоперабельного рака печени. Свои наработки онкологи готовы применить и в кардиологии, используя для лечения сердечных заболеваний радиофармпрепараты.

- Мы надеемся, что в этом году нам удастся заложить фундамент доклинического сектора и надеемся, что сбудется наша мечта, по недостроенному семиэтажному корпусу, что позволит улучшить условия пребывания наших пациентов, - сказал Каприн.

Во всяком случае, одобрение Министра здравоохранения Российской Федерации на разработку проектно-сметной документации клиникой было получено.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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