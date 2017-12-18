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18 декабря 2017
Экономика
Анатолий Артамонов не поддержал идею создания в Обнинске нового «Сколково»
Нормативный документ позволяет муниципалитетам размещать на своей территории инновационные и научные центры. Этой возможностью решили воспользоваться и в Обнинске, поэтому по городу поползли слухи о скором появлении второго «Сколково».
- Сделано очень много, обольщаться нельзя, успокаиваться не нужно ни в коем случае, дальше надо с удвоенной энергией, как минимум, работать над тем, чтобы закрепить этот статус, но уже в новом качестве. Мы иногда говорим - новое «Сколково». Не надо делать новое «Сколково», пусть «Сколково» будет «Сколковым», а Обнинск будет Обнинском. Надо чтобы Обнинск звучал не менее уверенно на карте страны, чем другие какие-то места, - резюмировал губернатор.
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