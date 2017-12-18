Обнинск
Новости
Анатолий Артамонов не поддержал идею создания в Обнинске нового «Сколково»

18 декабря 2017
Экономика


Анатолий Артамонов не поддержал идею создания в Обнинске нового «Сколково»

Такую возможность муниципалитету дает закон, вступивший в силу в этом году.

Нормативный документ позволяет муниципалитетам размещать на своей территории инновационные и научные центры. Этой возможностью решили воспользоваться и в Обнинске, поэтому по городу поползли слухи о скором появлении второго «Сколково».

- Сделано очень много, обольщаться нельзя, успокаиваться не нужно ни в коем случае, дальше надо с удвоенной энергией, как минимум, работать над тем, чтобы закрепить этот статус, но уже в новом качестве. Мы иногда говорим - новое «Сколково». Не надо делать новое «Сколково», пусть «Сколково» будет «Сколковым», а Обнинск будет Обнинском. Надо чтобы Обнинск звучал не менее уверенно на карте страны, чем другие какие-то места, - резюмировал губернатор.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 566

Последние новости из рубрики «Экономика» и по тэгам #наукоград, #Обнинск, #развитие города:


19 декабря 2017

Обнинские коммунальщики встретили снегопад во всеоружии
Вчера в Обнинск наконец-то пришла настоящая зима с минусовой температурой и снегопадом. Для большинства...
18 декабря 2017

Губернатор Артамонов пообещал передать Обнинску часть региональных полномочий
Первым свой доклад на Консультативном совете при губернаторе представил сити-менеджер Обнинска Владислав...
18 декабря 2017

В Балабанове проверят два муниципальных учреждения
В соседнем с Обнинском Балабанове в 2018 году контрольно-счетный орган муниципалитета проверит два учреждения...
18 декабря 2017

В обнинской администрации намерены взяться за владельцев «ракушек»
В этом году чиновники объявили настоящую войну уличным торговцам, проводя постоянные рейды и демонтируя...
15 декабря 2017

Обнинцев обнадежили сокращением очередей в поликлинике
Километровые очереди в обнинской КБ№8 уже давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Решить эту...
12 декабря 2017

Обнинские депутаты приняли бюджет
Сегодня депутаты Обнинского Горсобрания приняли бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы.
13 декабря 2017

Жительница Обнинска стала лицом компании Теле2
На днях сотовый оператор Tele2 подвел итоги конкурса «Мои другие правила», который стартовал в августе...
11 декабря 2017

За «крышу» для медиков и педагогов город заплатит более 15 миллионов рублей!
Первого декабря обнинское Управления социальной защиты закрыло заявочную кампанию по компенсационным...
8 декабря 2017

За право поставлять молоко обнинским детским садам поборются две фирмы
Сегодня на заседании комиссии по муниципальному заказу было проведено вскрытие конвертов направленных...
7 декабря 2017

В Балабанове приняли бюджет с сомнениями
В соседнем с Обнинском Балабанове сегодня в первом чтении был принят бюджет города на 2018 год. Депутаты...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.