Анатолий Артамонов не поддержал идею создания в Обнинске нового «Сколково»

За «крышу» для медиков и педагогов город заплатит более 15 миллионов рублей!

Сегодня депутаты Обнинского Горсобрания приняли бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы.

Такую возможность муниципалитету дает закон, вступивший в силу в этом году.Нормативный документ позволяет муниципалитетам размещать на своей территории инновационные и научные центры. Этой возможностью решили воспользоваться и в Обнинске, поэтому по городу поползли слухи о скором появлении второго «Сколково».- Сделано очень много, обольщаться нельзя, успокаиваться не нужно ни в коем случае, дальше надо с удвоенной энергией, как минимум, работать над тем, чтобы закрепить этот статус, но уже в новом качестве. Мы иногда говорим - новое «Сколково». Не надо делать новое «Сколково», пусть «Сколково» будет «Сколковым», а Обнинск будет Обнинском. Надо чтобы Обнинск звучал не менее уверенно на карте страны, чем другие какие-то места, - резюмировал губернатор.