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19 декабря 2017
ЖКХ
Обнинские коммунальщики встретили снегопад во всеоружии
Для большинства горожан это стало большой неожиданностью, но только не для труженников коммунального фронта.
Как рассказал корреспондентам «Obninsk.Name» директор МПКХ Владислав УС, его сотрудники к такому повороту событий были полностью готовы и сейчас их можно наблюдать по всему городу.
- Снегопад этот мы ждали, а потому заранее подготовились и с самого утра приступили к расчистке дорог и тротуаров. В настоящий момент в уборке у нас задействована вся доступная техника и сотрудники всех без исключения служб, - заявил Владислав Юрьевич.
Напомним, что выходные в наукограде выдались аномально теплыми, а в субботу температура и вовсе поднялась до +8-ми градусов, так что расторопность коммунальщиков, не потерявших бдительность из-за потепления, достойна похвалы.
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