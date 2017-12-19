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Обнинские коммунальщики встретили снегопад во всеоружии

19 декабря 2017
ЖКХ


Обнинские коммунальщики встретили снегопад во всеоружии

Вчера в Обнинск наконец-то пришла настоящая зима с минусовой температурой и снегопадом.

Для большинства горожан это стало большой неожиданностью, но только не для труженников коммунального фронта.

Как рассказал корреспондентам «Obninsk.Name» директор МПКХ Владислав УС, его сотрудники к такому повороту событий были полностью готовы и сейчас их можно наблюдать по всему городу.

- Снегопад этот мы ждали, а потому заранее подготовились и с самого утра приступили к расчистке дорог и тротуаров. В настоящий момент в уборке у нас задействована вся доступная техника и сотрудники всех без исключения служб, - заявил Владислав Юрьевич.

Напомним, что выходные в наукограде выдались аномально теплыми, а в субботу температура и вовсе поднялась до +8-ми градусов, так что расторопность коммунальщиков, не потерявших бдительность из-за потепления, достойна похвалы.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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