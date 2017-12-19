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19 декабря 2017
Наука и техника
Вслед за ФЭИ «Технология» продемонстрирует свои возможности в медицине
Несколько лет назад обнинские физики представили на суд широкой общественности микроисточники, способные помочь онкобольным.
В скором времени медицинскую тематику собирается освоить и ОНПП «Технология». В последнее время предприятие демонстрирует значительные успехи, увеличивая долю своей продукции для оборонной отрасли, однако задача на будущее – освоить рынок гражданского назначения.
Причем коснется это не только самолетостроения. По словам заместителя директора «Технологии» Анатолия ХМЕЛЬНИЦКОГО, в ближайшее время предприятие продемонстрирует свои возможности по новым направлениям: вместе с разработкой отечественных томографов заканчивается разработка пилотного проекта высоковольтной оптической металлокерамической рентгеновской трубки.
Еще одним новым направлением станет изготовление плат для ракет.
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