|
19 декабря 2017
Общество
В Обнинске открылась школа для взрослых
Недавно в первом наукограде свою работу начала родительская школа.
Первое занятие прошло 14 декабря, главной темой которого стали психолого-педагогические особенности подросткового возраста. Прослушать лекции на этот раз собрались 20 человек.
- Я думаю, что эта школа будет пользоваться большой популярностью, - считает начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.
За более подробной информацией о графике работы родительской школы обращаться в Управление общего образования.
Просмотров: 205
Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #родительская школа, #особенности подросткового возраста, #школа для взрослых:
19 декабря 2017
«Магнит» в Балабанове не хочет наряжаться к Новому году
Магазины Балабанова продолжают заниматься новогодним оформлением фасадов своих зданий. Однако поддержали
19 декабря 2017
Студенты МИФИ посетили обнинскую АЭС
Вчера учащиеся первого курса магистратуры НИЯУ МИФИ побывали на первой в мире АЭС и своими глазами увидели
19 декабря 2017
Обнинск признали самым безопасным городом в Калужской области!
Сегодня в здании Администрации губернатора Калужской области подвели годовые итоги выполнения мероприятия
19 декабря 2017
Работники обнинского ЗАГСА получили благодарность от федерального министерства юстиции
Накануне органам записи актов гражданского состояния России исполнилось 100 лет со дня образования. По
19 декабря 2017
Алиментщик сделал сыну новогодний подарок
В соседнем с Обнинском Малоярославце судебные приставы призвали к ответу очередного нерадивого папашу.
18 декабря 2017
В Ермолине перекрасят украшения новогодней елки, чтобы не вызвать ассоциации с Украиной
Публичные слушания по бюджету в Ермолине стали для местных жителей отличной возможностью задать руководству
18 декабря 2017
Ремонтников «Дома офицеров» оштрафовало региональное УФАС
Под прицел надзорного органа попало прошлогоднее проведение ремонтных работ системы отопления в обнинском
18 декабря 2017
Владимир Викулин получил медаль за заслуги перед регионом
Сегодня в Обнинске прошел Консультативный совет при губернаторе региона, посвященный дальнейшему развитию
18 декабря 2017
В Балабанове подорожают грамоты
В соседнем с Обнинском Балабанове в 2018 году «подорожают» почетные грамоты муниципального образования.
16 декабря 2017
Обнинские полицейские рассказали горожанам как не стать жертвой мошенников
Вчера в здании Городской библиотеки №1 прошла встреча участковых оперуполномоченных полиции с жителями
Архив новостей
Самое оцененное
25 ноября 2017
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост.
24 ноября 2017
В Обнинске пассажир электрички подарил ОАО «РЖД» деньги
Вчера вечером на железнодорожном вокзале произошел скандал. Как всегда,
20 ноября 2017
Жителей Обнинска хотели накормить грязными конфетами
Жители Обнинска начали самостоятельно вести борьбу с несанкционированной
Самое читаемое
Транспорт
8 декабря 2017
Депутаты предрекают скорую смерть МП «ОПАТП»
Общество
6 декабря 2017
«Магнит» отказал Балабанову в доброте
Лента новостей
19 декабря 2017
Обнинские чиновники попросили горожан «немного потерпеть»
Транспортная...
19 декабря 2017
В Балабанове
В...
18 декабря 2017
В обнинской администрации намерены взяться за владельцев «ракушек»
В...
18 декабря 2017
Парню не
В...
18 декабря 2017
Мэр Обнинска не хочет, чтобы горожане становились «эквилибристами»
Несмотря...
18 декабря 2017
Обнинские школьники уйдут на каникулы в канун Нового года
Грызть...
18 декабря 2017
С уровнем травматизма в Обнинске по-прежнему все хорошо
Благодаря...
18 декабря 2017
Дефицит боровского бюджета составит почти 7 млн. рублей
Как...
18 декабря 2017
В Балабанове проверят два муниципальных учреждения
В...
15 декабря 2017
Житель Обнинска организовал наркопритон в собственной квартире
Как...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
Обнинские чиновники решили приобрести автомобиль
2
1
Обнинск признали самым безопасным городом в Калужской области!
3
1
Анатолий Артамонов не поддержал идею создания в Обнинске нового «Сколково»
4
1
В «Экодолье» думают о людях!
5
1
Убийственное равнодушие
1
12
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
3
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
4
6
Обнинцы настороженно отнеслись к «бесплатному сыру»
5
6
На праздники в 2018-м году город потратит порядка восьми миллионов рублей
Доска объявлений
События
90
Компьютеры
307
Работа
722
Недвижимость
807
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2449
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.