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19 декабря 2017
Благоустройство
Отремонтированный железнодорожный мост в Балабанове пока не освещен
Однако пока не подключено уже установленное освещение, поэтому Всеволод Александрович пообещал прояснить этот момент с подрядчиком. Администрация Балабанова настаивает на том, чтобы все было сделано до 31 декабря.
Однако когда состоится сдача объекта, пока неизвестно, поскольку он является собственностью РЖД, а не муниципалитета, и именно эта государственная компания будет осуществлять приемку ремонтных работ.
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