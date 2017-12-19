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19 декабря 2017
Экология
В Обнинске срубили 117 деревьев
Только за прошедшую неделю силами МПКХ было ликвидировано и вывезено 117 погибающих насаждений.
Большинство жителей к этой работе относятся с одобрением. Но есть и те, кто считает, что коммунальщики «зря уничтожают в городе зелень». Отвечая этим гражданам, обнинские чиновники из отдела благоустройства уверяют, что весной все эти вынужденные потери будут компенсированы посадкой молодых деревьев.
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