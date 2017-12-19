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В Обнинске срубили 117 деревьев

19 декабря 2017
Экология


В Обнинске срубили 117 деревьев

В Обнинске активизировалась деятельность по вырубке сухих и аварийных деревьев.

Только за прошедшую неделю силами МПКХ было ликвидировано и вывезено 117 погибающих насаждений.

Большинство жителей к этой работе относятся с одобрением. Но есть и те, кто считает, что коммунальщики «зря уничтожают в городе зелень». Отвечая этим гражданам, обнинские чиновники из отдела благоустройства уверяют, что весной все эти вынужденные потери будут компенсированы посадкой молодых деревьев.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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