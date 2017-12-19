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В ИАТЭ собираются готовить уникальных медиков

19 декабря 2017
Медицина


В ИАТЭ собираются готовить уникальных медиков

Медицинский факультет ИАТЭ НИЯУ МИФИ, созданный в 2006 году по инициативе главы региона Анатолия АРТАМОНОВА и руководителя ФМБА России Владимира УЙБЫ, чтобы снять остроту кадрового вопроса в здравоохранении, в скором времени ждут изменения.

Как рассказал ректор МИФИ Михаил СТРИХАНОВ, вузу до сих пор не удалось выполнить поставленные задачи в полном объеме - соединить медицинское направление и радиационные технологии.

- Мы договорились с директором «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андреем КАПРИНЫМ и Владимиром УЙБОЙ об увеличение сети базовых кафедр по медицине и радиологии, готовя уникальных специалистов, владеющих двумя специальностями - радиологией и медициной.

Таким образом, институт частично снимет проблему нехватки радиологов, которая остро строит в онкоцентрах.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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