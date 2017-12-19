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Двум жителям Обнинска понадобилась помощь медиков

19 декабря 2017
МЧС


Двум жителям Обнинска понадобилась помощь медиков

Сегодня обнинские спасатели два раза выезжали на происшествия.

Сначала на пульт системы 112 поступило несколько звонков от жителей города о том, что на проспекте Ленина, 101, возле стоматологической поликлиники, лежит мужчина. Сотрудники МЧС тут же выехали на место.

Оказалось, что данный гражданин является инвалидом и с трудом передвигается. А тут у него разболелся зуб, и мужчина вынужден был посетить стоматолога. Однако на выходе из поликлиники у него отказали ноги. Спасатели положили инвалида на носилки и отвезли домой.

А чуть позже во дворе жилого дома на проспекте Маркса стали раздаваться раздирающие крики о помощи. Мужчина просил из окна прохожих, чтобы те освободили его из заточения и выпустили на волю. Люди решили, что у несчастного просто сломался замок в двери и вызвали спасателей. После их приезда выяснилось, что в квартире в это время находились родственники крикуна. Мужчине понадобилась помощь врача-психиатра.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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