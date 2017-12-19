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19 декабря 2017
Транспорт
Обнинские чиновники попросили горожан «немного потерпеть»
Транспортная проблема в Обнинске уже порядком навязла у всех на зубах.
Повсеместно слышатся жалобы от горожан то на долгое ожидание маршрутных такси, а то и вовсе на их отсутствие.
При всем при этом, обнинские чиновники не забывают мониторить ситуацию на дорогах и даже разработали план реорганизации дорожного движения. Начало реализации – в следующем году.
Как рассказала начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА, в 2018-м Обнинск ждет глобальная транспортная перезагрузка.
- Мы проработали схему движения транспорта с учетом расширения Обнинска и появлением новых жилых микрорайонов. Да, сейчас многие люди испытывают неудобства, но мы очень просим их немного потерпеть, - обратилась к обнинцам Анна Всеволодовна.
Отметим, что в следующем году по планам транспорта станет не только больше, но появятся и новые маршруты.
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