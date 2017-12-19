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19 декабря 2017
В Балабанове не смогли открыть второй МФЦ
В соседнем с Обнинском Балабанове администрация города планировала к концу года открыть второе отделение МФЦ, которое должно было разместиться на первом этаже дома № 1 на ул. Боровской.
Со своей стороны город провел подготовительные работы, и даже привел в порядок заросшую территорию с торца дома, ожидая, что подрядчик успеет оформить хотя бы фасад многофункционального центра.
Однако планам чиновников оказалось не суждено сбыться, поскольку недобросовестный подрядчик, победивший в тендере, - ООО «Оптовый дом» в положенный срок не вышел на ремонт объекта, и теперь администрация, расторгнув с ним договор, объявила новый конкурс. Компанию, которая по сути провалила два муниципальных контракта (аналогичная ситуация со спилом деревьев) теперь попадет в чёрный список.
А обещанный ремонт помещения ожидают в 2018 году. С открытием МФЦ на ул. Боровской в Балабанове будет уже два отделения МФЦ. Первое весной этого года начало свою работу в удаленном микрорайоне ул. Дзержинского.
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