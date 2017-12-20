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20 декабря 2017
Люди
Евгений Гуров стал новым главой администрации Ермолина
Единогласным решением им стал Евгений ГУРОВ.
Составить ему конкуренцию изначально собирались экс-градоначальник города Александр ИСАЕВ и два заместителя главы ермолинской администрации Евгений ВАСИЛЬЕВ и Роман КВЯТКОВСКИЙ. Правда последний выбыл из «гонки» на этапе рассмотрения заявок, поскольку у него не хватило необходимого стажа муниципальной службы.
Александр Исаев сам взял самоотвод на этапе собеседований в пользу Евгения Гурова. Поэтому до депутатского голосования дошли только два кандидата – Гуров и Васильев. Однако здесь особой интриги также не получилось – в конце зачитывания своей программы по развитию города Евгений Васильев сам попросил народных избранников проголосовать за своего соперника.
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