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Евгений Гуров стал новым главой администрации Ермолина

20 декабря 2017
Люди


Евгений Гуров стал новым главой администрации Ермолина

Депутаты ермолинской Городской Думы утвердили нового руководителя местной администрации.

Единогласным решением им стал Евгений ГУРОВ.

Составить ему конкуренцию изначально собирались экс-градоначальник города Александр ИСАЕВ и два заместителя главы ермолинской администрации Евгений ВАСИЛЬЕВ и Роман КВЯТКОВСКИЙ. Правда последний выбыл из «гонки» на этапе рассмотрения заявок, поскольку у него не хватило необходимого стажа муниципальной службы.

Александр Исаев сам взял самоотвод на этапе собеседований в пользу Евгения Гурова. Поэтому до депутатского голосования дошли только два кандидата – Гуров и Васильев. Однако здесь особой интриги также не получилось – в конце зачитывания своей программы по развитию города Евгений Васильев сам попросил народных избранников проголосовать за своего соперника.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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