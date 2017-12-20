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20 декабря 2017
Образование
В Обнинске возрастет число иностранцев
Связано это с расширением деятельности «Технической академии «Росатома», более известной горожанам, как ЦИПК.
В следующем году филиалы академии появятся в Нововоронеже и Ленинградской области. Однако в отличие от названия, задачи ведомства не поменялись, здесь, как и прежде, будут готовить кадров для атомной отрасли.
К 2022 году, по словам первого проректора «Технической академии «Росатома» Валерия МУРЫГИНА, объем доходов предприятия по самым пессимистическим прогнозам вырастет в пять раз, из-за увеличения количества зарубежных специалистов, обучающихся в Обнинске.
- Это означает, что в нашем городе появятся иностранцы, которые приедут в Обнинск на длительный период. Очевидно, им предстоит вписываться в городскую жизнь, и городу нужно будет настраиваться на их приезд, - заметил Валерий Николаевич.
В свою очередь «Технической академии «Росатома» не останется в стороне и будет развивать собственную инфраструктуру, чтобы создать для приезжих комфортные условия.
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