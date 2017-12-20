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20 декабря 2017
ЖКХ
За подключение к обнинским очистным жителям Кабицыно придется заплатить
Долгое время фекалии фактически прямым потоком стекали в реку Страдаловку.
К решению этого вопроса первый наукоград подключился в рамках расширения границ. И, несмотря на то, что микрорайон «Молодежный» останется территорией Боровского района, уже возведен колодец переключения сточных вод этой территории в напорный трубопровод Обнинска. До конца года будет поставлено все необходимое оборудование, и в январе 2018-го пройдут пуско-наладочные работы.
Не секрет, что в реконструкции очистных сооружений Обнинска участвовали все горожане, несколько лет платя инвестиционную надбавку. Поэтому власти первого наукограда неоднократно заявляли, что подключение новых абонентов из соседних районов будет не честным по отношению к обнинцам. Ведь те же жители микрорайона «Молодежный» не участвовали в софинансировании наших очистных.
Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name глава обнинской администрации Владислав ШАПША, при существующей схеме подключения, финансовый баланс будет соблюден.
- Мы договорились, что новые абоненты тоже будут вносить плату, и у жителей «Молодежного», также как и у обнинцев в свое время, появится инвестиционная нагрузка, - резюмировал Шапша.
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