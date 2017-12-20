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За подключение к обнинским очистным жителям Кабицыно придется заплатить

20 декабря 2017
ЖКХ


За подключение к обнинским очистным жителям Кабицыно придется заплатить

Вчера в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии прошло совещание о выведении кабицынских стоков в обнинские очистные.

Долгое время фекалии фактически прямым потоком стекали в реку Страдаловку.

К решению этого вопроса первый наукоград подключился в рамках расширения границ. И, несмотря на то, что микрорайон «Молодежный» останется территорией Боровского района, уже возведен колодец переключения сточных вод этой территории в напорный трубопровод Обнинска. До конца года будет поставлено все необходимое оборудование, и в январе 2018-го пройдут пуско-наладочные работы.

Не секрет, что в реконструкции очистных сооружений Обнинска участвовали все горожане, несколько лет платя инвестиционную надбавку. Поэтому власти первого наукограда неоднократно заявляли, что подключение новых абонентов из соседних районов будет не честным по отношению к обнинцам. Ведь те же жители микрорайона «Молодежный» не участвовали в софинансировании наших очистных.

Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name глава обнинской администрации Владислав ШАПША, при существующей схеме подключения, финансовый баланс будет соблюден.

- Мы договорились, что новые абоненты тоже будут вносить плату, и у жителей «Молодежного», также как и у обнинцев в свое время, появится инвестиционная нагрузка, - резюмировал Шапша.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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