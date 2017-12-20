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20 декабря 2017
Медицина
В обнинском МРНЦ пройдет день открытых дверей
23 декабря в обнинском Медицинском радиологическом научном центре пройдет день открытых дверей, организованный под патронажем Министерства здравоохранения РФ, губернатора Калужской области, а также Министерства здравоохранения региона.
Главным образом мероприятие будет посвящено диагностике и профилактике злокачественных новообразований легких. Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России проведут бесплатные консультации. Побывать на приеме у профессионалов могут все желающие абсолютно бесплатно.
Консультации будут проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: город Обнинск, ул. Королева, 4.
При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования. Справки по телефонам 8 (484) 39 9-31-30, 39 9-33-48.
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